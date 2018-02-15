مشاهدات قياسية لفيديو إيفانكا ترامب المفبرك عن الرجال في السعودية

أثارت الترجمة المفبركة لتصريح على أحد الفيديوهات لإيفانكا ترامب ، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكثير من الجدل. الفيديو الذي تم إعادة نشره أكثر من 5 ملايين مرة على موقع فيسبوك كان مرفوقا بترجمة خاطئة عن زيارة ترامب وابنته إلى المملكة العربية السعودية .

وجاء في الترجمة أنّ إيفانكا ترامب كانت تعتقد ان والدها هو أغبى رجل في العالم، ولكن بعد زيارتها للملكة العربية السعودية اكتشفت مستوى العبقرية التي يتمتع بها والدها، على خلفية الأموال الكبيرة التي تمّ جنيها من تلك الزيارة. ولكن في حقيقة الأمر لم تتطرق إيفانكا ترامب إلى السعودية في حديثها.

للتذكير شنّ مدير الشؤون الإعلامية، الناطق الرسمي بالسفارة السفارة السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية عبد السلام العنزي، هجوما عنيفا على من صدقوا ما جاء في الفيديو من ترجمة مفبركة ووصفهم بالأغبياء.

وأشارت الترجمة المفبركة للفيديو، الذي تمّ تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ إيفانكا أدركت حجم ذكاء والدها الخارق عندما رافقته إلى المملكة العربية السعودية، وحصل على الأموال من قبل أشخاص لا يفكرون إلا بالمال والجنس وشكل المرأة. ولفتت ان والدها عاد بالمليارات، وأنّ أحد الأمراء في السعودية قال لها: "اؤمري يا جميل".