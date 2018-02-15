لحظات مرعبة عاشها تلاميذ مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية، بمدينة باركلاند في ولاية فلوريدا أثناء الهجوم الذي نفذه نيكولاس كروز، الطالب السابق في المدرسة، والذي طرد منها لأسباب تأديبية.
بالفيديو..لحظة بدء الهجوم داخل مدرسة فلوريدا ورعب وفزع الطلاب داخل الصفوف الدراسية
عاش تلاميذ ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية، بمدينة باركلاند في ولاية فلوريدا لحظات أقرب إلى أفلام الرعب على خلفية الهجوم الذي نفذه نيكولاس كروز، الطالب السابق في المدرسة، والذي خلف 17 قتيلا.
بالفيديو..لحظة بدء الهجوم داخل مدرسة فلوريدا ورعب وفزع الطلاب داخل الصفوف الدراسية
الصور التي تمّ بثها أظهرت حالة الفزع التي اصابت من كانوا في المدرسة والذين لم يجدوا سوى الصراخ والدموع للتعبير عن الخوف الذي كانوا يشعرون به.
الهجوم خلّف 17 قتيلا على الأقل، 12 منهم سقطوا داخل المدرسة واثنان عند بوابتها، بينما قتل واحد في الشارع قرب المدرسة" فيما توفي الباقيان في المستشفى. وقد ألقت الشرطة القبض على منفذ الهجوم. مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أعلن أنه يقدم المساعدة للشرطة المحلية في التحقيقات.