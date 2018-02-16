الصين تؤكد تسجيل أول إصابة بفيروس "أيتش 7 إن 4"

من جهتها أكدت حكومة هونغ كونغ، نقلاً عن اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة أنّ هذه هي أولى إصابة بشرية بالسلالة "أيتش 7 إن 4" في العالم.

وحسب المعلومات التي ادلت بها وزارة الصحة، فالسيدة التي أصيبت بالفيروس تبلغ من العمر 68 عاماً، وتقيم في إقليم جيانغ سو، وقد ظهرت عليها الأعراض في 25 كانون الأول-ديسمبر، وقد تمّ نقلها إلى المستشفى في الفاتح من كانون الثاني-يناير الماضي وظلّت تخضع للمراقبة والعلاج إلى غاية خروجها في 22 من الشهر الماضي.

وأفادت حكومة هونغ كونغ أنّ السيدة كانت على اتصال بدواجن حية قبل ظهور الأعراض، ولكن لم تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين اختلطت بهم أو اتصلوا بها عن قرب خلال فترة المراقبة الطبية التي خضعت لها.

للتذكير تعتبر السلالة "أيتش 7 إن 9" من فيروس إنفلونزا الطيور الأكثر شيوعا في الصين بين البشر ومنذ العام 2013 توفي نحو 600 شخص على الأقل في الصين وأصيب أكثر من 1500 بسبب هذا الفيروس.