شاهد بالفيديو: خافت على حقيبتها من السرقة فدخلت معها إلى قلب جهاز المسح بالأشعة

تداولت وسائل إعلام صينية فيديو يظهر دخول امرأة صينية، في جنوب الصين، إلى ماكينة المسح بالأشعة في إحدى محطات القطار.
ونشر أحد المواقع الإعلامية الرسمية الصينية فيديو تمّ تسجيله عبر كاميرا المراقبة في محطة قطارات، جنوب الصين، يظهر دخول المرأة إلى الماكينة لترافق حقيبتها ونزولها منها فور وصولها إلى الجهة الثانية.
وعبرت المرأة في الماكينة بتاريخ الحادي عشر من شباط وذلك في مدينة دونغوان الجنوبية وذكر المصدر نفسه أنها كانت تريد حماية المال الذي وضعته في حقيبة اليد.
ويحمل كثيرون من العمال الصينيين المهاجرين المال إلى عوائلهم في هذه الفترة من السنة خصوصاً وأنها فترة أعياد السنة القمرية الجديدة، وهي أساساً تُعد من الفترات الأكثر ازدحاماً في المطارات ومحطات القطار.
وقامت المرأة الصينية بالدخول إلى قلب الماكينة على الرغم من أن القانون يمنع هذه التصرفات وبالرغم من أن الأطباء لا ينصحون بتعرض الجسم لأشعة الإكس.