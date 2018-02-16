سيرغي لافروف: "الولايات المتحدة تريد أن تفعل في سوريا ما فعلته في العراق وأفغانستان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغيى لافروف في مقابلة حصرية مع يورونيوز أن القوات الأمريكية الخاصة الموجودة في سوريا تقوم بدعم الأكراد. وقال لافروف ان القوات الأمريكية تنتشر على الأراضي السورية منذ حوالي سنتين أو ثلاث.

لافروف أشار إلى ان التحالف الذي تقوده واشنطن، يعمل في سوريامع مختلف الوحدات المساحة المتواجدة بشكل غير قانوني ومن دون أية دعوة من دمشق، أو تفويض من مجلس الأمن الدولي.

سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي:

"كانوا باستمرار في سوريا منذ سنتين أو ثلاث وطوال الفترة التي كان يعمل فيها التحالف الذي تقوده واشنطن في سوريا، خلال هذه الفترة كانت القوات الخاصة الأمريكية والوحدات الأخرى في سوريا تعمل بشكل غير قانوني ومن دون أية دعوة من دمشق، أو حتى تفويض من مجلس الأمن الدولي".

مسؤول الديبلوماسية الروسية لم يتردد في اتهام الولايات المتحدة بالتدخل المباشر في شؤون سوريا الداخلية.

سيرغي لافروف:

"من الواضح ان الولايات المتحدة الامريكية وضعت استراتيجية للبقاء بصفة نهائية في سوريا مع قواتها العسكرية تماما كما فعلوا في العراق وأفغانستان وهذا بالرغم من التصريحات التي وردت منهم أمام الرأي العام. ولما سيستقرون في سوريا وهذا ما يقومون به حاليا سيقومون في البداية بعزل الأراضي السورية عن بعضها البعض وإنتهاك السيادة السورية عن طريق خلق نوع من السلطة المحلية لكل إقليم مع العمل بكافة الطرق على دعم كيان كردي يتمتع بحكم ذاتي".

ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دخلت قواتها بشكل مباشر في ساحة الصراع عندما نشرت جنوداً في منطقة منبج إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المدينة لردع أي تحركات للقوات الروسية أو قوات النظام أو القوات التركية والفصائل المتحالفة معها.