قال طلاب سوريون بلبنان إنهم أٌجبروا على توقيع تعهدات بعدم الارتباط بفتيات لبنانيات كشرط لحصولهم على إقامة طالب.
الأمن اللبناني يُجبر الطلاب الأجانب على عدم الوقوع في حب اللبنانيات
الموقع الرسمي للأمن العام اللبناني يشترط على "طلاب الدراسات الدينية" الأجانب عدم الزواج من مواطنات لبنانيات طوال فترة إقامتهم في البلاد.
الأمن اللبناني يُجبر الطلاب الأجانب على عدم الوقوع في حب اللبنانيات
كذلك تعهد أحد الطلاب، وهو مُدرج بمعهد الدراسات الإسلامية والمسيحية بجامعة القديس يوسف ببيروت، بعدم الزواج طوال فترة دراسته بلبنان.
وطبقاً لموقع المفكرة القانونية، نفى مسؤول المكتب الإعلامي للأمن العام اللبناني، نبيل حنون، صدور أية قرارات بإجبار الطلاب الأجانب على توقيع مثل تلك التعهدات.
إلا أن عاملين آخرين بالأمن العام قالوا إن التعهدات سارية ومُلزِمة لطلاب الدراسات الدينية دوناً عن غيرهم من طلاب التخصصات الأخرى.
وبالعودة للموقع الرسمي للأمن العام اللبناني، يُذكر التعهد كشرط أساسي من شروط إقامة طلاب الدين الأجانب.
ويعيد هذا التعهد للأذهان واقعة سابقة عمم فيها الأمن اللبناني وجوب الإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج بين مواطنين لبنانيين وعاملات أجنبيات.
ونص القرار على ترحيل أي عاملة أجنبية ترتبط عاطفياً بمستخدمها، وهو القرار الذي ألغته وزارة العدل اللبنانية بعد اعتراضات واسعة من حقوقيين لبنانيين.
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