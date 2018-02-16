قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الجمعة إن المقاومة هي القوى الأكبر للبنان في خلافها الحدودي مع إسرائيل.
نصر الله: المقاومة هي ورقتنا الوحيدة في معركة النفط والغاز مع إسرائيل
الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يهدد بإيقاف منصات النفط الإسرائيلية خلال ساعات.
نصر الله: المقاومة هي ورقتنا الوحيدة في معركة النفط والغاز مع إسرائيل
وتزايد التوتر بين لبنان وإسرائيل على خلفية اعتزام الأخيرة بناء جدار على الحدود بين البلدين وقرار لبنان بالتنقيب عن موارد للطاقة في البحر بالقرب من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.
ويزور المنطقة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي يسعى للتوسط من أجل حل الخلاف القائم.
إلا أن نصر الله قال إنه على الولايات المتحدة الاستماع للمطالب اللبنانية قبل تحقيق أي تقدم في المحادثات بين الطرفين.
وأضاف نصر الله: يجب أن نعي أن الأمريكي ليس وسيطاً نزيهاً، خصوصاً إذا كان الطرف الآخر هو إسرائيل، فلا تعولوا على هذه الوساطة".
وهدد نصر الله بوقف منصات النفط الإسرائيلية بفلسطين خلال ساعات إذا ما طلب مجلس الدفاع الأعلى اللبناني من حزب الله ذلك.
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