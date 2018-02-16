ما هي الأسئلة التي تجب معرفتها للعمل لصالح إيلون ماسك

يحلم الملايين من علماء المتدربين حول العالم بالعمل في شركة سبيس إكس Space X لتطوير المركبات الفضائية المدارة بواسطة إمبراطور التكنولوجية إيلون ماسك.

ويعد إدراج اسم الشركة وحده بالسيرة الذاتية لأي متدرب كفيل بزيادة فرصه في الحصول على وظيفة جيدة، لذلك يتهافت المتدربون على فرص العمل بالشركة التي تعرض مبلغ 22 دولاراً امريكياً بالساعة للمتدربين الذين يعملون لمدة 80 ساعة بالأسبوع.

وتم إدراج سبيس إكس ضمن قائمة أفضل 80 شركة يمكن الالتحاق بهم على مستوى العالم.

وتتم عملية تعيين المتدربين خلال مرحلتين من المقابلات عبر الهاتف، حيث يقوم المتقدم بالإجابة على عدد من الأسئلة الاستثنائية التي لا تقل تميز عن فرصة العمل بالشركة التي أطلقت أقوى صاروخ بالعالم مؤخراَ.

جولة داخل مكاتب سبيس إكس

وإليكم عدد من تلك الأسئلة ذات الطراز العلمي الفريد من نوعه:

ماهي المُركَبات؟

ما هو العدد الصحيح على نظام 32 بت؟

ما هو مؤشر اللا شيء (نول)؟

إذا كان لديك جسم يتحرك بسرعة، كيف يمكنك ابطاءه بطريقة آمنة؟

كيف يمكنك ابتكار تصميم لحماية ظفيره الكترونية من سقوط الأجسام الحادة فوقها؟

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إذا كان لديك مٌثبِت حديدي متصل بحائط من طرف واحد، كيف يمكنك معرفة القوة اللازمة لكسر هذا المٌثبِت؟

كيف يمكنك عكس كومة من خلال طريقة الانفجار والدفع فقط دون أي طريقة أخرى؟

كيف يمكنك التحكم في درجة حرارة الأشياء بالفضاء الخارجي؟