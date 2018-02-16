الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتحرك ضد إيران

وأفاد التقرير الأممي أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، وجاء فيه:

"وقد وثق الفريق مخلفات قذائف، ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار، ذات أصل إيراني، جلبت إلى اليمن بعد صدور الحظر محدد الأهداف المفروض على الأسلحة. ونتيجة لذلك، يرى الفريق أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، حيث أنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد قذائف تسيارية قصيرة المدى من نوع بركان 2 ح، وصهاريج تخزين ميدانية لمؤكسد سائل ثنائي الدفع للقذائف، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار من نوع أبابيل-تي (قاصف – 1)، أو بيعها أو نقلها لتحالف الحوثيين – صالح آنذاك."

وأشارت هيلي إلى أن هذا التقرير يؤكد المعلومات التي سبق ونقلتها إلى المجلس، عن أن إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي إلى اليمن، منتهكة بذلك قرارات مجلس الأمن.

وأوضحت هيلي "لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ"، وأنه يجب على طهران أن تتحمل "العواقب".

وكانت إيران قد نفت الشهر الماضي، تسليحها للحوثيين، واتهمت مندوبة الولايات المتحدة بتقديم أدلة مفبركة عن صاروخ من صنع إيران، أطلق على الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أبلغت هايلي مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن الولايات المتحدة ستدفع باتجاه تحرك ضد إيران نتيجة الهجمات الصاروخية التي استهدفت السعودية، لكن روسيا أعلنت على الفور أنها لن توافق على خطط من هذا النوع.