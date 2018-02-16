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الصين

ماذا حل بلصيْن حاولا سرقة محل في شنغهاي؟

حاول لصان بمدينة شنغهاي في الصين سرقة محل تجاري لكن خطتهما باءت بالفشل

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ماذا حل بلصيْن حاولا سرقة محل في شنغهاي؟

ماذا حل بلصيْن حاولا سرقة محل في شنغهاي؟
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أظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة تابعة لبلدية شنغهاي بالصين، لصين حاولا سرقة أحد المحلات التجارية من خلال تهشيم نوافذ المحل بقطع من الطوب "الآجر"، لكن خطتهما سارت عكس ما تشتهي رياحهما، فبعد أن رمى اللص الاول قطعته على نافذة المحل، جاء دور اللص الثاني، لكنه بدل أن يرمي على واجهة المحل ليتمكنا من الدخول والسرقة ضربت الطوبة وجه شريكه بشكل مباشر وطرحته أرضاً، فسارع الى نجدته وإبعاده عن مسرح الجريمة وعن عدسة الكاميرا.

الحادثة صورت الأربعاء في عيد الحب فالنتاين، ونشرتها شرطة مدينة شنغهاي على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" وكتبت "إذا كان كل اللصوص كهذين، لن يكون للشرطة ساعات عمل إضافية".