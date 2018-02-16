أظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة تابعة لبلدية شنغهاي بالصين، لصين حاولا سرقة أحد المحلات التجارية من خلال تهشيم نوافذ المحل بقطع من الطوب "الآجر"، لكن خطتهما سارت عكس ما تشتهي رياحهما، فبعد أن رمى اللص الاول قطعته على نافذة المحل، جاء دور اللص الثاني، لكنه بدل أن يرمي على واجهة المحل ليتمكنا من الدخول والسرقة ضربت الطوبة وجه شريكه بشكل مباشر وطرحته أرضاً، فسارع الى نجدته وإبعاده عن مسرح الجريمة وعن عدسة الكاميرا.
ماذا حل بلصيْن حاولا سرقة محل في شنغهاي؟
حاول لصان بمدينة شنغهاي في الصين سرقة محل تجاري لكن خطتهما باءت بالفشل
ماذا حل بلصيْن حاولا سرقة محل في شنغهاي؟