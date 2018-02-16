قضت محكمة تركية يوم الجمعة بحبس ستة صحفيين مدى الحياة بتهمة دعم الانقلاب الفاشل ضد حكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حزيران/يونيو عام 2016.
سجن ستة صحفيين أتراك مدى الحياة لدعمهم محاولة الانقلاب على إردوغان
تركيا قامت بسجن ما لا يقل عن 73 صحفياً منذ محاولة الانقلاب العسكري ضد إردوغان في حزيران/يونيو عام 2016.
سجن ستة صحفيين أتراك مدى الحياة لدعمهم محاولة الانقلاب على إردوغان
وجاء الحكم على الرغم من قضاء المحكمة التركية العليا السابق بإطلاق سراح أحد الصحفيين المتهمين بالقضية.
وقالت المحكمة إن الصحفي وأستاذ الاقتصاد محمد ألتان وشقيقه الصحفي أحمد قاما بتوجيه رسائل مشفرة إلى مناصري الانقلاب خلال برنامج تلفزيوني قبيل محاولة الانقلاب الفاشلة بيوم واحد.
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وتمت إدانة ثلاثة صحفيين آخرين بتهم خرق الدستور ومحاولة الإطاحة بالحكومة التركية.
وقامت تركيا بحبس ما لا يقل عن 73 صحفياً بتهم الضلوع في تخطيط وتنفيذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، مما جعلها أكثر دول العالم احتجازاً للصحفيين وفقاً لإحصاءات اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.