قضى القرويون في إحدى قرى شرق تايلاند أكثر من ثلاث ساعات لإنقاذ فيل رضيع سقط في بئر بإحدى مزارع المطاط بالمنطقة.
إنقاذ فيل رضيع في تايلاند بعد سقوطه في بئر
نجح شباب في إحدى قرى مقاطعة شانتابوري شرقي تايلاند في إنقاذ فيل رضيع سقط في بئر بإحدى المزارع. وكثيرا ما تخترق قطعان الفيلة تلك المزارع وتتسبب في إتلاف المحاصيل.
إنقاذ فيل رضيع في تايلاند بعد سقوطه في بئر
وعمل القرويون على أن إبقاء رأس الفيل الرضيع خارج الماء حفاظا على حياته من الاختناق، وكادت الأمور أن تتحول إلى مأساة عندما حاولت أم الفيل التدخل بمجرد سماعها لصوت وليدها، حيث اخترقت السياج الكهربائي للمزرعة فأغمي عليها.
وقد استعان القرويون بجرافة لتوسيع البئر وإخراج الفيل الرضيع، الذي سرعان ما التقى بأمه التي استفاقت من الصدمة واستعادت وعيها، لتختفي مع "الصغير المغامر" داخل الأحراش في الغابة المحيطة بالمزرعة.
وكثيرا ما تخترق قطعان الفيلة المزارع في مقاطعة شانتابوري في تايلاند وتتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وتدمير المزارع، وهو ما جعل الفلاحين يبنون أسوارا وأسلاكا كهربائية لحماية مزارعهم.