بدأت جهود سكان حمص لإعادة إعمار المحافظة بعد أن دمرتها سنوات من القتال بين قوات نظام بشار الأسد والمليشيات المعارضة له وتنظيم ما يُعرف الدولة الإسلامية.
شاهد: بدء جهود إعادة إعمار حمص بعد سبعة أعوام من الدمار
إعادة إعمار سوريا بشكل كامل ستتكلف حوالي 200 مليار دولار أمريكي وستستغرق 15 عاماَ.
شاهد: بدء جهود إعادة إعمار حمص بعد سبعة أعوام من الدمار
وقال طلال البرازي محافظ حمص إن عملية إعادة الإعمار الشاملة ستنطلق منتصف العام الجاري، مضيفاً أن بعض المجهودات الذاتية من سكان المدينة لإزالة آثار الدمار بدأت بالفعل منذ سنتين.
وتبدأ الجهود بمبادرة مشتركة بين الأهالي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تمويل حكومي سوري محدود.
وتقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 200 مليار دولار أمريكي، كما يتوقع أن تستغرق العملية 15 عاماً.
وقال نظام الأسد إنه بحاجة للدعم الدولي من أجل إعادة بناء المناطق السورية التي استعاد نظامه السيطرة الكاملة عليها، ولكنه في الوقت ذاته شدد على أنه لن يقبل دعماً من الدول التي ساندت المعارضة السورية ضده.
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