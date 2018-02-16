رموز مختلفة على هواتفنا الذكية فماذا تعني؟

بالتأكيد لاحظ الكثير منا الرموز والحروف التي تظهر في أعلى شاشات الهواتف النقالة إلى جانب مؤشر الشبكة، هذه الرمزو التي عادة ما تتغير بحسب المكان الذي نتواجد فيه من H الى E او الى 3G و +H و4G و+4G وغيرها، هذه الرموز تحدد سرعة تدفق الأنترنيت وتحميل الصفحات وإرسال الصور والوثائق وكذلك نوعية الاتصالات الصوتية التي نقوم بها، فماذا تعني هذه الرموز ولماذا تتغير من وقت لأخر؟

الاستعمال الجيد لأي هاتف محمول يرتبط بالدرجة الأولي بنوعية الشبكة يعمل بها ومنطقيا نقوم بإختيار المتعاملين على أساس الخدمة التي يقترحها وقوة شبكته. فرمز 3G أو4G يترجم جودة الشبكة فعلى ماذا تدل هذه الرموز؟

الرمز G أو GPRS "خدمة حزمة الراديو العامة" وهو أقدم هذه الرموز ويعني بأنك تتصل بأقدم تقنيات الاتصال وأضعفها وهي تقنية الجيل الأول الذي بدأ في التسعينيات من القرن الماضي.

تتراوح سرعة هذه التقنية ما بين 56 الى 144 Kbps. وهي التقنية التي تعتمد على الـ GPRS التي تستخدم شبكات GSM.

الرمز E اختصار لكلمة EDGE، ويشير الى تقنيات الجيل الثاني من الشبكات وهي بالتأكيد اسرع قليلا من الرمز G وتصل سرعة نقل البيانات من خلالها الى 348 Kbps. هذه الخدمة تقتصر على اجراء المكالمات وإرسال وإستقبال الرسائل القصيرة والرسائل الإلكترونية الخالية من الصور.

الرمز 3G أو UMTS المختصر لـ"نظام الاتصالات المتنقلة العالمي" يشير الى انك متصل وفق تقنيات الجيل الثالث التي تصل سرعتها الى 6 Mbps. المتعاملون لطالما شرحوا لنا مزايا هذه الشبكة التي تسمح على العموم بإستخدام الهاتف الذكي في كل مكان.

الرمز +3G أو H المختصر لـ "سرعة النفاذ للحزم " أ على جودة من سابقه لأنه يسمح بالوصل إلى سرعة تدفق تبلغ 14 Mbps . هذا الرمز يسمح كذلك بقراءة أشرطة الفيديو بصفة حسنة.

الرمز +H أو DC " للوصول السريع والمدعم للبيانات"هو اسرع من H وتصل سرعته الى 42 Mbps. نستطيع تحت هذا الرمز أن نرسل ونستقبل بيانات ضخمة من دون عناء.

الرمز 4G أو LTE "تطور طويل الأمد" من بين أسرع هذه التقنيات لأنها تصل إلى سرعة 150 Mbps ويشير الى انك تتصل وفق تقنية الجيل الرابع. يكون التدفق في بعض الأحيان أفضل من بعض مزودي الإنترنت، في ظروف معينة بشكل واضح. لسوء الحظ، هذه التكنولوجيا لم تنتشر بعد في كل مكان في العالم الربي وبعض الدول الأوروبية كفرنسا.

+4G أو LTE-A "تطور طويل الأمد متقدم"، تصل سرعة التدفق تحت هذا الرمز إلى 1 جيجابايت في الثانية وهذا ما يسهل على سبيل المثال مشاهدة أفلام ذات جودة عالية بنظام 1080p.

5G "الجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية"، هذه الشبكة غير متوفرة في الوقت الحالي فهي لا تزال في مرحلة الاختبار في العديد من المختبرات، ومن المتوقع أن يتم تثبيتها في أوروبا بحلول العام 2020. في هذه الأثناء

اسباب تغيير رموز الشبكة تلقائيا

السبب الرئيسي في تغير الركوز على الهواتف المحمولة يعود إلى ضعف نطاق التغطية في المنطقة التي يتواجد فيها الهاتف ولايمكن التحكم في هذا بتغيير المكان الذي تتواجد فيه في حالة استمرار رمز الشبكة الضعيف E بينما انت متصل على افضل شبكات المحمول. يمكن أيضا إعادة تشغيل الهاتف ليعمل على اعادة الاتصال بالشبكة او تدخل الى اعدادات الهاتف وانماط الشبكة واختيار النمط الصحيح.