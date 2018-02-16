يواجه الغرب المقسم تحديات أمنية، وهذا هو الشعور الذي يخيم على كثير من المشاركين في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية الذي انطلقت أعماله اليوم الجمعة.هناك انقسامات داخل الناتو بين أوروبا والولايات المتحدة ولكن أيضا داخل أوروبا مع البريكسيت وتداعياته .
روسيا والغرب و مؤتمر ميونيخ..رسائل الكرملين إلى الناتو
يواجه الغرب المقسم تحديات أمنية، وهذا هو الشعور الذي يخيم على كثير من المشاركين في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية الذي انطلقت أعماله اليوم الجمعة.هناك انقسامات داخل الناتو بين أوروبا والولايات المتحدة ولكن أيضا داخل أوروبا مع البريكسيت وتداعياته .
روسيا والغرب و مؤتمر ميونيخ..رسائل الكرملين إلى الناتو
Point of view
"إذا فرضوا علينا حربا باردة اخرى فان لدينا فرص أخرى للخروج منتصرين أكثر من المرة الأخيرة لكننا لا نريد ان نلعب هذه اللعبة".كان الاتحاد السوفياتي السابق يواجه الغرب والصين. أما اليوم فالصين التي عرفت تطورا اقتصاديا هي بحكم الواقع حليفة لروسيا.رئيس مجلس روسيا للسياسة الخارجية والدفاع
ودعا كبير المفاوضين بالاتحاد الأوربى لندن إلى تقديم المزيد من الوضوح.
ميشال بارنييه، كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي
"نحن منفتحون على شراكة فيما يتعلق بالأمن والدفاع، ولكن من المهم أن تقول لنا المملكة المتحدة إن كانت ثمة اتفاقية للتجارة الحرة التي سنعمل عليها أم لا. أو سنناقش مع لندن ن بشأن خيارات أخرى، مثل منطقة تجارة حرة واحدة، ولكننا نريد الوضوح ".
لكن روسيا تبدو أكثر ثقة، حذر مستشار مؤثر من الكرملين الغرب عبر مؤتمر ميونيخ الأمني.
سيرجي كاراجانوف، رئيس مجلس روسيا للسياسة الخارجية والدفاع
"إذا فرضوا علينا حربا باردة اخرى فان لدينا فرص أخرى للخروج منتصرين أكثر من المرة الأخيرة لكننا لا نريد ان نلعب هذه اللعبة".كان الاتحاد السوفياتي السابق يواجه الغرب والصين. أما اليوم فالصين التي عرفت تطورا اقتصاديا هي بحكم الواقع حليفة لروسيا.
وقال مراسلنا اندريه بيكيتوف موفد يوروينوز إلى ميونيخ.
يؤكد التقرير الأولي على ملامح التوتر ما بين الحلف الاطلسي وروسيا، لكن رئيس البنتاغون بدلا من التضامن مع الحلفاء الاوروبيين طالب بعقود لشركات اميركية