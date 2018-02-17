قال مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر الجمعة إن هيئة محلفين اتحادية وجهت اتهامات إلى 13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والعمليات السياسية.
واشنطن: اتهام 13 روسياً بالتدخل بانتخابات 2016 وموسكو تردّ
ورد في لائحة الاتهام ان بعض المتهمين انتحلوا شخصية أمريكيين وتواصلوا مع أشخاص على صلة بحملة ترامب الانتخابية لكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على دراية بنواياهم.
واشنطن: اتهام 13 روسياً بالتدخل بانتخابات 2016 وموسكو تردّ
وقالت الحكومة الأمريكية في وثيقة قضائية إن كيانات روسية بدأت التدخل في العمليات السياسية في الولايات المتحدة منذ العام 2014 بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2016.
وورد في عريضة الاتهام ان بعض المتهمين انتحلوا شخصية أمريكيين وتواصلوا مع أشخاص على صلة بحملة ترامب الانتخابية لكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على دراية بنواياهم.
من جهتها وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة مزاعم الولايات المتحدة بأن مواطنين روسا تدخلوا في الانتخابات الأمريكية بالسخيفة.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك "13 شخصا تدخلوا في الانتخابات الأمريكية؟! 13 في مقابل أجهزة مخابرات لها ميزانيات بالمليارات؟ ضد أجهزة التجسس ومكافحة التجسس؟ ضد أحدث التطورات والتكنولوجيا؟ سخيف؟ نعم".
أما ترامب فقد أقر ا بأن روسيا شنت حملة مناهضة للولايات المتحدة قبل انتخابات 2016 لكنه قال إن حملته لم ترتكب أي مخالفات.
أما دونالد ترامب فقد قال في تغريدة "بدأت روسيا حملتها المناهضة للولايات المتحدة في 2014 قبل إعلاني الترشح للرئاسة بفترة طويلة. لم تتأثر نتيجة الانتخابات. لم ترتكب حملة ترامب أي مخالفات- لا تواطؤ!”.