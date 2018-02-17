بريطانيا: العدالة توجّه تهمة بالإرهاب لبريطاني قاتل داعش

وجهت بريطانيا لرجل بريطاني ثاني تهمة ارتكاب جرائم إرهاب بعد أن سافر الى سوريا لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

وتتعلق التهم الموجهة لأيدان جيمس البالغ من العمر 27 عاما بإعداد عمل ارهابي والتواجد في مكان يُستخدم للتدريب الارهابي بعد انضمامه الى وحدات حماية الشعب الكردية التي دعمتها الحكومة البريطانية علنا منذ اعلان داعش "الخلافة الإسلامية" في العام 2014.

واعتقلت الشرطة البريطانية إيدان الثلاثاء المنصرم لدى وصوله إلى مطار ليفربول وسيعرض على القضاة لاحقا.

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى: "اتُهم إيدان جيمس، الذي لم يكن له مسكن ثابت، بتهمة إعداد أعمال إرهابية تتنافى مع المادة 5 من قانون الإرهاب لعام 2006، وتهمتين آخريتين ترتبطان بخرق المادة 8 من نفس القانون".

وسبق للحكومة البريطانية وأن حذرت مرارا أي شخص من السفر للانضمام إلى نزاع أجنبي وقالت إنه من لا يحترم ذلك سيكون في مواجه تهم قضائية وأنه سيحاكم.

وتعد هذه المرة الثانية التي تتهم فيها السلطات البريطانية رعية انجليزية عادت من سوريا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية، حيث وجهت السلطات الأربعاء تهمة تلقي تدريبات إرهابية إلى جيمس ماثيوز البالغ من العمر 43 عاما والذي سافر إلى سوريا وانضم إلى صفوف القوات الكردية التي تحارب تنظيم ما يسمى بداعش في العراق وسوريا.

وبحسب الإحصائيات، فقد انضم العشرات من البريطانيين من بينهم امرأة واحدة إلى وحدات حماية الشعب منذ أن بدأ المتطوعون الأوائل في الوصول إلى هناك في خريف عام 2014.

ولدى عودتهم إلى بريطانيا قام ضباط مكافحة الإرهاب باستجوابهم فقط غير أن جيمس وماثيوز هما أول من تم اتهامهما بالإرهاب بموجب قانون الإرهاب.

كما قاتل مئات الأجانب من دول مثل بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.