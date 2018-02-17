في واقعة غريبة من نوعها، اضطر قائد طائرة متجهة من دبي إلى أمستردام إلى الهبوط بالعاصمة النمساوية فيينا بعد رفض أحد المسافرين التوقف عن إطلاق الغازات مما أزعج المسافرين.
هبوط اضطراري لطائرة متجهة من دبي لأمستردام بسبب إطلاق أحد المسافرين للريح
قائد الطائرة لم يجد مخرجاً للمأزق سوى بالهبوط في مطار فيينا.
هبوط اضطراري لطائرة متجهة من دبي لأمستردام بسبب إطلاق أحد المسافرين للريح
وقالت صحيفة دي تيلغراف الهولندية إن راكبين طلبا من المسافر التوقف عن إطلاق الريح إلا أنه لم ينصاع لمناشداتهما.
وتطور الموقف ليبدأ شجار بين المسافرين، مما دفع قائد الطائرة التابعة لشركة طيران ترانسافيا الهولندية للهبوط الاضطراري في فيينا.
وألقت الشرطة النمساوية القبض على أربعة مسافرين فور هبوط الطائرة بمطار فيينا.
وقال متحدث باسم ترانسافيا إنه تم منع الأشخاص الأربعة من السفر على رحلات الشركة مدي الحياة.
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