هبوط اضطراري لطائرة متجهة من دبي لأمستردام بسبب إطلاق أحد المسافرين للريح

" المسجد لا يدعو إلى التشدد و لا إلى التطرف،المسجد يعتمد ربما خطابا غير مناسب لمقتضيات العيش و التعايش في السياق البلجيكي أو السياق الأوروبي و بالتالي وجب العمل و الاجتهاد من أجل تغيير طبيعة الخطاب السائد و الذي يصدر من المسجد.فتحديد معنى التشدد يجب أن نعالجه ضمن سياقه .فمسجد بروكسل لا ينشر التشدد لكن خط"

د.خالد حاجي رئيس منتدى بروكسل للحكمة والسلم العالمي