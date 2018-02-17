في قرار من شأنه أن يزيد العلاقات الهولندية-التركية توتراً، قرر البرلمان الهولندي وجوب حضور وزير الخارجية فعاليات إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في نيسان/أبريل المقبل.
البرلمان الهولندي يعترف بالإبادة الأرمنية
القرار يأتي بعد أقل من أسبوعين على سحب هولندا لسفيرها في أنقرة.
البرلمان الهولندي يعترف بالإبادة الأرمنية
وجاء القرار بعد موافقة البرلمان بالإجماع على الاعتراف بالإبادة الأرمنية في الإمبراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى.
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وقال ممثل حزب الاتحاد المسيحي بالبرلمان، جويل فورديفيند، وهو الذي تقدم إلى البرلمان بطلب للاعتراف بالإبادة، إنه حان الوقت للإقرار بمثل هذا الحادث التاريخي.
وأضاف: "لا يمكننا أن ننكر التاريخ لمجرد تخوفنا من إمكانية توقيع عقوبات دولية ضدنا، هولندا تحتضن عاصمة القانون الدولي، لذلك لا يجب أن نخشى الإقرار بما هو صحيح".
وقررت هولندا رسمياً سحب سفيرها لدى أنقرة في أعقاب التوتر السياسي بين البلدين إثر رفض هولندا دخول سياسيين أتراك حاولوا إقناع أبناء الجالية التركية بهولندا بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية التي أعطت المزيد من الصلاحيات للرئيس رجب طيب إردوغان في آذار/مارس الماضي.
وتم قتل وترحيل مئات الآلاف من الأرمن بتركيا خلال الحرب العالمية الأولى بعد اتهام السلطات العثمانية لهم بالقتال لصالح الإمبراطورية الروسية ضد العثمانيين في الحرب.