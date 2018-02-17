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المملكة المتحدة

هزة أرضية تضرب بريطانيا

سكان وسط وجنوب بريطانيا وغربها شعروا بالهزة.

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هزة أرضية تضرب بريطانيا

هزة أرضية تضرب بريطانيا
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قالت وسائل إعلام بريطانية أن هزة أرضية ضربت أجزاء من المملكة المتحدة ودول الكومنويلث اليوم السبت، وبلغت شدّتها 4.7 درجات على مقياس رختر.

وشعر سكان وسط وغرب وجنوب غرب بريطانيا بالهزة.

الهزة الأرضية الأقوى التي تضرب بريطانيا منذ العام 1906

هيئة المسح الجيولوجي البريطاني أعلنت أن مركز الهزة كان على بعد نحو 20 كيلومتراً شمال شرق مدينة سوانزي في ويلز وعلى عمق 7.4 كم وأن الهزات الصغيرة مثل هذه تحدث مرة كل سنتين أو ثلاث.