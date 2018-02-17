هزة أرضية تضرب بريطانيا

قالت وسائل إعلام بريطانية أن هزة أرضية ضربت أجزاء من المملكة المتحدة ودول الكومنويلث اليوم السبت، وبلغت شدّتها 4.7 درجات على مقياس رختر.
وشعر سكان وسط وغرب وجنوب غرب بريطانيا بالهزة.
""المتهمون بالباطل لا يمكن أن ترفع ضدهم أكثر من دعوى في بلدان مختلفة، أعلم أن الأمر يصعب تصديقه، خصوصا لدى الجاليات الفرنسية المسلمة ولكن لا يمكننا أن نفعل كالنعام (ندفن رؤوسنا في التراب)، سوف يتم سجنه لفترة ما وهذا على الأرجح هو العدل"" ربيعة شودري محامية أمريكية
"من الضروري التفكير في كيفية ضمان حقوق متساوية للأكراد ضمن الحدود الحالية للدول التي يتواجدون فيها، وعدم توتير المنطقة بأكملها، كما فعل زملاؤنا الغربيون في القرن الماضي." وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
" "إذا فرضوا علينا حربا باردة اخرى فان لدينا فرص أخرى للخروج منتصرين أكثر من المرة الأخيرة لكننا لا نريد ان نلعب هذه اللعبة".كان الاتحاد السوفياتي السابق يواجه الغرب والصين. أما اليوم فالصين التي عرفت تطورا اقتصاديا هي بحكم الواقع حليفة لروسيا." سيرجي كاراجانوف رئيس مجلس روسيا للسياسة الخارجية والدفاع
""استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي لغايات عسكرية قد يجعل العالم كله أكثر استقرارا. ولهذا السبب أعتقد أنه ينبغي لنا أن نبرم معاهدة دولية وملزمة قانونا لحظر إنتاج واستخدام ما يسمى بالأسلحة الفتاكة المستقلة." أندرس فوغ راسموسن الأمين العام السابق لحلف الناتو
""برنامج التعافي والصمود سيساعد من واجهوا أشد المعاناة. سيوفر البرنامج الأمل والفرص. التعليم، الثقافة، التراث كلها ستكون عناصر رئيسية لنجاح إعادة الإعمار. ومبادرة اليونسكو لتنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار المدينة القديمة في الموصل تستحق دعمنا الكامل. وأحث جميع الموجودين في المؤتمر على دعم هاتي" أنطونيو غوتيريش الأمين العام في مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت
" المسجد لا يدعو إلى التشدد و لا إلى التطرف،المسجد يعتمد ربما خطابا غير مناسب لمقتضيات العيش و التعايش في السياق البلجيكي أو السياق الأوروبي و بالتالي وجب العمل و الاجتهاد من أجل تغيير طبيعة الخطاب السائد و الذي يصدر من المسجد.فتحديد معنى التشدد يجب أن نعالجه ضمن سياقه .فمسجد بروكسل لا ينشر التشدد لكن خط" د.خالد حاجي رئيس منتدى بروكسل للحكمة والسلم العالمي
""المتهمون بالباطل لا يمكن أن ترفع ضدهم أكثر من دعوى في بلدان مختلفة، أعلم أن الأمر يصعب تصديقه، خصوصا لدى الجاليات الفرنسية المسلمة ولكن لا يمكننا أن نفعل كالنعام (ندفن رؤوسنا في التراب)، سوف يتم سجنه لفترة ما وهذا على الأرجح هو العدل"" ربيعة شودري محامية أمريكية
"من الضروري التفكير في كيفية ضمان حقوق متساوية للأكراد ضمن الحدود الحالية للدول التي يتواجدون فيها، وعدم توتير المنطقة بأكملها، كما فعل زملاؤنا الغربيون في القرن الماضي." وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
" "إذا فرضوا علينا حربا باردة اخرى فان لدينا فرص أخرى للخروج منتصرين أكثر من المرة الأخيرة لكننا لا نريد ان نلعب هذه اللعبة".كان الاتحاد السوفياتي السابق يواجه الغرب والصين. أما اليوم فالصين التي عرفت تطورا اقتصاديا هي بحكم الواقع حليفة لروسيا." سيرجي كاراجانوف رئيس مجلس روسيا للسياسة الخارجية والدفاع
""استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي لغايات عسكرية قد يجعل العالم كله أكثر استقرارا. ولهذا السبب أعتقد أنه ينبغي لنا أن نبرم معاهدة دولية وملزمة قانونا لحظر إنتاج واستخدام ما يسمى بالأسلحة الفتاكة المستقلة." أندرس فوغ راسموسن الأمين العام السابق لحلف الناتو
""برنامج التعافي والصمود سيساعد من واجهوا أشد المعاناة. سيوفر البرنامج الأمل والفرص. التعليم، الثقافة، التراث كلها ستكون عناصر رئيسية لنجاح إعادة الإعمار. ومبادرة اليونسكو لتنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار المدينة القديمة في الموصل تستحق دعمنا الكامل. وأحث جميع الموجودين في المؤتمر على دعم هاتي" أنطونيو غوتيريش الأمين العام في مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت
" المسجد لا يدعو إلى التشدد و لا إلى التطرف،المسجد يعتمد ربما خطابا غير مناسب لمقتضيات العيش و التعايش في السياق البلجيكي أو السياق الأوروبي و بالتالي وجب العمل و الاجتهاد من أجل تغيير طبيعة الخطاب السائد و الذي يصدر من المسجد.فتحديد معنى التشدد يجب أن نعالجه ضمن سياقه .فمسجد بروكسل لا ينشر التشدد لكن خط" د.خالد حاجي رئيس منتدى بروكسل للحكمة والسلم العالمي
سكان وسط وجنوب بريطانيا وغربها شعروا بالهزة.
هزة أرضية تضرب بريطانيا
وشعر سكان وسط وغرب وجنوب غرب بريطانيا بالهزة.
هيئة المسح الجيولوجي البريطاني أعلنت أن مركز الهزة كان على بعد نحو 20 كيلومتراً شمال شرق مدينة سوانزي في ويلز وعلى عمق 7.4 كم وأن الهزات الصغيرة مثل هذه تحدث مرة كل سنتين أو ثلاث.