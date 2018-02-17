إصابة أربعة جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع قطاع غزة
اثنان من الجنود في حالة خطرة.
إصابة أربعة جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع قطاع غزة
ولم تتبنّ حتى الساعة أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع شرق خان يونس، وعلى الحدود الجنوبية للقطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس.
واستهدفت دبابات إسرائيلية مواقع في غزة ردا على الهجوم الذي تعرضت له الدورية دون وقوع إصابات. الجيش الإسرائيلي أعلن كذلك أن هجوم اليوم أوقع أكبر عدد من الجرحى بين الجنود منذ حرب غزة الأخيرة.
وأعلنت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا "أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ عدة غارت جوية على خان يونس وشمال القطاع ولكنّ الجيش الإسرائيلي لم يعلّق على هذه الأنباء حتى الساعة".
وتعيش الحدود حالة من السلام الهش منذ انتهاء الحرب الثالثة على القطاع، في العام 2014، وهي الحرب الثالثة منذ وصول حماس إلى السلطة في العام 2007.