قالت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت إنها أحبطت محاولة لتهريب آثار قيمتها 13 مليون دولار أمريكي من محافظة كركوك إلى تركيا.
العراق يحبط محاولة تهريب آثار بقيمة 13 مليون دولار
وزارة الداخلية العراقية تعلن القبض على متهمين اعترفا بمحاولة تهريب القطع الأثرية إلى تركيا.
العراق يحبط محاولة تهريب آثار بقيمة 13 مليون دولار
وقال المفتش العام للوزارة في بيان إنه تم إلقاء القبض على شخصين كانت الآثار بحوذتهما.
وأضاف بيان الوزارة أن الآثار المضبوطة تضمنت مخطوطات أثرية تقدر قيمتها بثمانية ملايين دولار وتمثال نصفي لرأس أثري قيمته 5 ملايين دولار.
واعترف المتهمان بامتهانهما التهريب، وأنهما اتفقا مع أحد الأشخاص في تركيا على تسليم الآثار على الحدود بين البلدين.
وقال البيان إن المتهمين كانا في انتظار وصول شحنة من مادة الزئبق الأحمر على الحدود التركية ومصوغات ذهبية وألماس بقيمة ملايين الدولارات تعودان لزوجة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
ودُمرت مواقع أثرية بالعراق على يد قوات ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، حيث قامت قوات التنظيم بهدم عدة تماثيل بالموصل، كما تم بيع تحف أخرى بغرض تمويل التنظيم.
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