طفلة أيرلندية تكتب رسالة لوكالة ناسا والأخيرة تجيبها

الطفلة الأيرلندية، كارا أوكونور، صاحبة الست سنوات، أرسلت رسالة كتبتها بمساعدة معلمتها، إلى وكالة ناسا الأمريكية للفضاء متوسلة إليها بإعادة كوكب بلوتو إلى كواكب المجموعة الشمسية.
أعيدوا لي كوكبي بلوتو
بلوتو كان واحدا من تسعة كواكب في النظام الشمسي، ولكن وكالة ناسا أخرجته من المجموعة في العام 2006. كارا لم تتقبل الأمر لذا قامت الفتاة الصغيرة بكتابة رسالة مناشدة وكالة الفضاء "بجعل بلوتو كوكبا مرة أخرى".
أريد أن أصبح "رائدة فضاء" وسأعمل لحسابكم ولكن أصلحوا لي هذا الأمر، كارا أوكونور
مقطع فيديو من فصل العلوم في مدرسة كارا
وشرحت الطفلة الأيرلندية للوكالة أسبابها في عدم اعتبار كوكب بلوتو كوكبا قزما.
"أعتقد حقا أن بلوتو يجب أن يكون كوكبا رئيسيا مرة أخرى مثل الزئبق والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، لأنني رأيته في فيديو معهم في الفيديو المخصص للعرض في المدرسة، نعم إنه صغير الحجم ولكنه كان يتبعهم"، هكذا قالت كارا في خطابها.
وأضافت كارا أن بلوتو أخبرها بأنه "وضع في سلة المهملات وأنه خائف من كوب الأرض الذي يدور بسرعة".
وكتبت كارا لناسا: "كيف تمكنتم من وضع بلوتو في سلة المهملات، لا يمكنكم فعل ذلك لمجرد أنه قزم".
كارا "رائدة فضاء المستقبل"
وتحلم كارا بأن تصبح رائد فضاء وأن تعمل لحساب وكالة ناسا لكي تتمكن من زيارة الكواكب وأهمها بلوتو، لذا أضافت في آخر خطابها أنها بحاجة أن تصلح ناسا الخطأ لتحل هذه المشكلة.
رد ناسا
على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تحدث رسالة الطفلة التغيير المرجو إلى أن رسالتها لم تقع على آذان صماء، فقد خاطبها جيمس غرين، مدير قسم العلوم الكوكبية التابع لوكالة ناسا، قائلا:
"عزيزتي كارا، أتفق معكِ أن بلوتو كوكب رائع حقا، في الواقع أنا أكاد أصدق أنه له قلب ينبض، وأنه ليس مجرد صخرة صماء مملة، فأرضه مليئة بالتغيرات، لقد تم بالفعل تصنيف بلوتو كوكب قزم ولكننا سنتابع الدراسة لكي نتوصل إلى نتائج أفضل. آمل أن يستمر اهتمامك بكواكبنا وبعالم الفضاء وأثق أنني سوف أراكِ هنا في ناسا قريبا"