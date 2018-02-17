أُصيب عشرة طلاب وضابطا شرطة خلال مظاهرات يسارية ضد أحزاب اليمين المتطرف الإيطالية بمدينة بولونيا.
شاهد بالفيديو: مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين مناهضين للفاشية
تأتي المظاهرة قبيل الانتخابات البرلمانية الإيطالية ووسط قلق عام من وصول الأحزاب ذات النزعة الفاشية إلى السلطة.
شاهد بالفيديو: مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين مناهضين للفاشية
وشارك في المظاهرة 100 طالب يساري اعترضوا على تنظيم مسيرة لزعيم حركة فورزا نوفا اليمينية روبيرتو فيوري.
وزاد عدد المشاركين بالمظاهرة إلى 1000 طالب قبل أن تفرقهم الشرطة إثر المواجهات العنيفة التي خلفت إصابات من الجانبين.
وتأتي المظاهرة قبل حوالي أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإيطالية المقرر عقدها في الرابع من آذار/مارس القادم.
كل ما يمكن معرفته عن انتخابات إيطاليا
آلاف الإيطاليين يتظاهرون للتنديد بالعنف ضد المهاجرين
وتتصدر أحزاب يمينية استطلاعات الرأي الأولية بإيطاليا، وعلى رأسها الائتلاف المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني وماتيو سالفيني الأمين العام لحزب رابطة الشمال.
ويسعى كل من بيرلسكوني وسالفيني إلى تطبيق حزمة من السياسات المعادية للهجرة كترحيل 600 ألف مهاجر غير شرعي وغلق المساجد غير المرخصة لمواجهة ما أسماه سالفيني محاولات "أسلمة إيطاليا".