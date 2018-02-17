جماهير ليفربول تحتفل بصلاح وتغنّي: أريد أن أكون في المسجد

موسم رائع يقدّمه لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح. وسجّل صلاح 32 هدفاً في الموسم الأول له مع ليفربول كاسباً بذلك احترام جماهير النادي والجماهير الإنجليزية بشكل عام. وغنّى مشجعون لصلاح بعد انتهاء مباراة ليفربول ضدّ بورتو البرتغالي، في مباريات الدوري الأوروبي، حيث قاد الفرعون المصري ناديه إلى تحقيق انتصار ساحق بنتيجة 5 -0. اوحتفالاً بالفوز، ارتجل بعض مشعي النادي أغنية تقول: إن كان صلاح جيداً لكَ فهو جيد لي أيضاً / إن سجّل أهدافاً أخرى سأصبح مسلماً. والطريف في الأمر أن المشجعين الذين غنّوا هذه الأغنية كانوا يشربون البيرة، وتظهر كؤوسهم في الفيديو. وتتابع الأغنية مع الكلمات التالية: إن كان صلاح جيداً لكَ فهو جيد لي أيضاً / سأجلس في مسجد فهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه.