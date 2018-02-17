خلال عملية هبوط الطائرة التي كانت تقل وزير الداخلية المكسيكي وحاكم ولاية واهاكا، وقع خلل فنّي في محرك الطائرة الهليكوبتر العسكرية، ما أدى إلى تحطمها على الفور. الوزير وحاكم الولاية نجيا من الحادث وقضى شخصان آخران عند اصطدام الطائرة بالأرض.
وزير الداخلية المكسيكي ينجو من حادث تحطم مروحية عسكرية
خلال جولة لتفقد الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المكسيك، تحطمت مروحية عسكرية كانت تقل وزير الداخلية المكسيكي، أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل شخصين.
وزير الداخلية المكسيكي ينجو من حادث تحطم مروحية عسكرية
وأصدرت الوزارة بيانا على تويتر قالت فيه "إن شخصين قُتلا في حادث المروحية".
وكان المسؤولان يتفقدان آثار الزلزال الذي هز ولاية واهاكا ومكسيكو سيتي بقوة 7.2 درجة مساء الجمعة. ولم يؤد الزلزال إلى سقوط قتلى بشكل مباشر ولكنه ألحق أضرارا بعشرات المباني كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص حسبما قالت السلطات.