القضاء الباكستاني يحكم بالإعدام على قاتل ومغتصب ثمانية أطفال

أعلن احتشام قادر، أحد المدعين العامين الباكستانيين، أن محكمة عدل باكستانية أصدرت حكماً بالإعدام على محمّد عمران. وكان عمران قد اعترف أمام القضاء، خلال محاكمة مغلقة تمّت في بداية الأسبوع واستمرّت خمسة أيام، باغتصاب وقتل ثمانية أطفال باكستانيين.
وأشار قادر إلى أنه تمّت تلاوة الحكم بحضور المشتبه به صباح اليوم السبت.
وكان عمران قد اعتقل في كانون الثاني / يناير بعد اغتصاب الفتاة زينب أنصاري البالغة من العمر 7 سنوات وقتلها، ما ألقى الضوء على سبع عمليات اختطاف وجرائم قتل أخرى حدثت في البلاد.
كما صدرت بعض المطالبات بإعدام عمران علانية.
وبعد اعتقاله، قالت الشرطة ان عمران اعترف بالقتل ورمي جثة أنصاري في مكب للنفايات في مدينة قصور في شمال شرق باكستان.
وأكد قادر أنه بإمكان عمران التقدم بطلب استئناف ولكن ذلك لن يغيّر شيئاً في قرار العدالة خصوصاً وأنه اعترف بارتكابه الجرائم.