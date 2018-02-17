تمنى الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لو قام الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالاستقالة من منصبه مثلما فعل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما.
خاشقجي يتمنى لو سار محمد مرسي على خطى جاكوب زوما
رئيس جنوب إفريقيا السابق فضَل الاستقالة على إراقة دماء أبناء شعبه.
خاشقجي يتمنى لو سار محمد مرسي على خطى جاكوب زوما
وقدم زوما استقالته من منصبه يوم الأربعاء الماضي إثر تعرضه لاتهامات بالفساد من أعضاء بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بجنوب إفريقيا.
وقال خاشقجي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم السبت إن تنحي مرسي لربما أغنى مصر عن عودة الحكم العسكري للبلاد مرة أخرى.
وأطاحت القوات المسلحة المصرية بمرسي بعد مظاهرات واسعة النطاق شهدتها مصر ضد حكمه عام 2013.
وأتت الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014 بوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم في مصر.
وكان مرسي، العضو بجماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس مدني منتخب للبلاد منذ سقوط الملكية المصرية وصعود الجيش للحكم عام 1952.
ويقبع مرسي، هو وعدد كبير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالسجن، بعد إدانته بتهم التخابر والإضرار بمصلحة مصر وإهانة القضاء المصري.