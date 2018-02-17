بطولة "ورق اللّعب" تقسم الآراء في السعودية

قالت جهات رياضية مسؤولة في السعودية إنها ستستضيف لأول مرة بطولة "لعبة الورق"، في إجراء يشرّع اللعبة التي كانت محرّمة في السابق لأسباب دينية.
وأعلن تركي الشيخ، مسؤول الهيئة الرياضية في البلاد، أن البطولة ستقام بين الرابع والثامن من نيسان / أبريل من العام الحالي.
وسيكسب الفائز بها جائزة تبلغ نحو 270 ألف دولار.
سريعاً استغلّ مواطنون سعوديون الإعلان عن البطولة وعبّروا عن آرائهم في قيامها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدا الاختلاف بين الآراء واضحاً. فالمحافظون رأوا في لعبة الورق نوعاً من القمار. إيمان حمّود كتبت على صفحتها على تويتر أن "القمار صار حلال..."
فيما وعد آخرون متابعيهم بالمشاركة في البطولة.
في السياق، يرى مراقبون أن المملكة العربية السعودية تعيش في مرحلة انتقالية، حيث يتمّ التخلي عن نوع معيّن من الأعراف والتقاليد منذ دخول وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى دائرة القرار.