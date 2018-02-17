قالت وزارة الخارجية السويدية يوم السبت إنها منحت الجنسية السويدية لطبيب إيراني محكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي ضد طهران.
السويد تمنح جنسيتها لطبيب إيراني متهم بالتجسس لصالح الموساد
السلطات الإيرانية احتجزت الطبيب أحمد رضا جلالي أثناء زيارته لطهران عام 2016.
السويد تمنح جنسيتها لطبيب إيراني متهم بالتجسس لصالح الموساد
وعمل أحمد رضا جلالي كطبيب ومحاضر بمعهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم قبل أن يُقبض عليه ويحاكم بتهمة التجسس أثناء زيارة عمل لإيران عام 2016.
وقال المدعي العام الإيراني، عباس جعفري دولت آبادي، إن جلالي اعترف بمد عملاء للموساد بمعلومات عن شخصيات تعمل بالمشروع النووي الإيراني، وهي شخصيات تسعى إسرائيل لاغتيالها بحسب وصف آبادي.
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وقال متحدث باسم الخارجية السويدية إن وزراته تعمل من أجل عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن جلالي تم احتجازه وتعذيبه بحبس منفرد من قبل السلطات الإيرانية، وأضافت أن جلالي تم التنكيل به بعد رفضه التجسس لصالح إيران ضد إسرائيل.