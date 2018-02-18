تمّ بث اللقطات الأولى للجبل الجليدي الضخم الذي انفصل عن جرف "لارسن سي" الجليدي غرب القطب المتجمد الجنوبي "أنتاركتيكا". وكان الجبل الجليدي الذي يطلق عليه اسم ""أيه 68"، والذي يصل حجمه إلى تريليون طن، انفصل في يوليو-تموز من العام الماضي عن الجرف الجليدي.
أولى اللقطات للجبل الجليدي الضخم المنفصل عن القطب الجنوبي
إنها أولى الصور للجبل الجليدي ضخم، الذي يصل حجمه إلى تريليون طن، والذي انفصل عن الجرف الجليدي "لارسن سي" الواقع غربي القطب المتجمد الجنوبي "أنتاركتيكا".
أولى اللقطات للجبل الجليدي الضخم المنفصل عن القطب الجنوبي
وقد أشار فريق من العلماء بجامعة سوانزي البريطانية إلى أنّ الجبل الجليدي تقدر مساحته بنحو 5818 كيلومتر مربع، أي حوالى أربعة اضعاف العاصمة البريطانية لندن.
وهناك توافق ضئيل في الآراء حول ما إذا كان تصدع الجبل الجليدي ناجم عن التغير المناخي حيث ما زال العلماء الذين يدرسون المنطقة يحاولون معرفة ما إذا كان التصدع الكبير ناجما عن التغيير المناخي، جراء ارتفاع درجة الحرارة على مستوى كوكب الأرض.
كما تتمّ دراسة احتمال وجود تبعات أو آثار على ارتفاع منسوب البحار والمحيطات، بالنظر إلى أنّ الجبل الجليدي طاف في مياه المحيط المتجمد.
وسبق وأن حذر العلماء من احتمال حدوث التصدع حيث نبهوا إلى وجود شق في الجبل الجليدي، بناء على الصور التي بثتها الأقمار الصناعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".