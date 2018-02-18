أعلنت وكالة رويترز عن سقوط طائرة مدنية إيرانية على بعد 100 كيلومتر من مدينة أصفهان وسط إيران.
سقوط طائرة مدنية إيرانية وسط إيران
سقوط طائرة مدنية إيرانية وسط إيران ومقتل جميع الركاب والطاقم
سقوط طائرة مدنية إيرانية وسط إيران
مسار الطائرة كان من طهران إلى ياسوج في رحلة داخلية، ولكنها اختفت اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من مطار مهر آباد، قبيل سقوطها في منطقة جبلية بوسط إيران.
الطائرة تابعة لشركة آسمان، ولقى جميع ركاب الطائرة المنكوبة حتفهم وكان على متنها 66 شخصا على الأقل بين ركاب وأفراد الطاقم، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي على لسان المتحدث باسم شركة آسمان للطيران.
وقال مراسل التلفزيون "رئيس العلاقات العامة بآسمان للطيران قال إن جميع من كانوا على متنها لقوا حتفهم للأسف". ولم يذكر كيف حصل على هذه المعلومات.
والطائرة من تصنيع شركة (إيه.تي.آر) لتصنيع الطائرات.
الضباب يحول دون وصول عمال الطوارئ
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن حاكم سميرم قوله إن طائرات هليكوبتر عجزت عن الهبوط في مكان سقوط الطائرة بسبب الضباب الكثيف وإن عمال الطوارئ يحاولون الوصول للمنطقة برا.
ويقع المطار في غرب طهران وهو أساسا مطار للرحلات الداخلية غير أن بعض الرحلات الدولية تستخدمه أيضا.
وشهدت إيران العديد من حوادث سقوط الطائرات خلال العقود القليلة الماضية. وتقول طهران إن العقوبات الأمريكية حالت دون شرائها طائرات جديدة أو قطع غيار من الغرب.