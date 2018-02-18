احتفلت عدة دول حول العالم بالعام الصيني الجديد.
شاهد: دبي تحقق رقماً قياسياً خلال الاحتفال بالعام الصيني الجديد
الآلاف من الصينيين وأصحاب الجنسيات المختلفة احتفلوا في موكب ضخم بوسط دبي.
شاهد: دبي تحقق رقماً قياسياً خلال الاحتفال بالعام الصيني الجديد
وكانت دبي بالإمارات العربية المتحدة من ضمن المدن العالمية التي شاركت الصينيين احتفالهم عبر عرض الإضاءات الصينية المختلفة على كل من برج العرب وبرج خليفة.
وحققت دبي رقماً عالمياً قياسياً من حيث عدد المشاركين بالاحتفال، حيث شارك 2000 صيني بموكب اجتذب حوالي 10 آلاف متابع بوسط المدينة.
وشاركت مدن كندية بالإضافة لمدينة مانشستر البريطانية الصينيين احتفالهم السنوي.