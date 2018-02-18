قُتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرين إثر قيام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من الناس أثناء خروجهم من كنيسة بإقليم داغستان في روسيا.
مسلح يقتل خمسة أشخاص أثناء خروجهم من كنيسة في روسيا
قوات الأمن الروسية أطلقت النار على المهاجم فأردته قتيلاً.
مسلح يقتل خمسة أشخاص أثناء خروجهم من كنيسة في روسيا
وقالت وكالة تاس للأخبار الروسية إن القاتل، البالغ عمره 22 عاماً، لقى مصرعه بعدما قامت قوات الأمن الموجودة بالمنطقة بإطلاق النار عليه.
ومن المرجح أن يكون أغلبية القتلى من النساء، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الداغستانية.
ووقع الحادث أثناء احتفال المسيحيين الروس بعيد الماسلينيستا الذي يسبق بداية أيام الصوم طبقاً للتقويم الأرثوذكسي الشرقي.
وصدَرت داغستان، ذات الأغلبية المسلمة، أعداداً كبيرة من المقاتلين الذين انضموا لصفوف ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
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