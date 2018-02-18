هل طعام الرياضيين غني بالسعرات الحرارية؟

مع انطلاق دورة الألعاب الاولمبية الشتوية ومشاهدة المتابعين للياقة الرياضيين المشاركين، تساءل البعض عن نوعية الأطعمة التي يتناولها هؤلاء الرياضيون وما هي الأنظمة الغذائية المختلفة؟ الإجابات كانت صادمة..

أجاب أغلب الرياضيين وقالوا إنه يواظبون على تناول الآيس كريم، الطعام الصيني، وحتى البرغر، الشطائر الأمريكية الشهيرة. مضيفين أن هذا النوع من الأطعمة يعمل على الحد من التوتر. فكيف يمكنهم المحافظة على أجسادهم ممشوقة وقوية؟

الإجابة بسيطة فالسر يكمن في ممارسة الرياضة لساعات طويلة، وبذلك يمكنهم تناول كل ما يشتهون لأنهم على ثقة كبيرة من أن جميع السعرات الحرارية وإن كثرت سوف يتم حرقها بسهولة أمام عدد ساعات التدريبات التي غالبا ما تتجاوز التسع يوميا.

مواقف طريفة لأعضاء فريق التزلج السويسري

يمزحون أثناء دورة الألعاب الشتوية بكوريا الجنوبية pic.twitter.com/oLFUiXxGP8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 14 février 2018

الرياضيون يعدون السعرات الحرارية لتلبية مطالبهم الجسدية أثناء التدريب

لقياس العدد المناسب من السعرات الحرارية، يحتاج خبراء التغذية الرياضية لتقدير مدى صعوبة تدريب الرياضيين، وكم هي نسبة الطاقة التي يجب أن يتم حرقها.

على سبيل المثال، رياضة القفز على التزلج تقتضي تناول ما لا يقل عن 1300 سعرة حرارية في اليوم الواحد، بغض النظر عن وزن الرياضي.

ليس فقط عدد السعرات الحرارية بل نوعيتها أيضا ..

ألعاب القوى التي تعمل على بناء العضلات مثل رفع الأثقال، تحتاج إلى زيادة عدد سعرات البروتين.

الرياضات التي تزيد من دقات القلب وتضغط على الأوعية الدموية مثل التزلج، تحتاج إلى الكثير السعرات الكربوهيدريتية ليكون للجسم ما يكفيه من الوقود.