آبل تكشف الستار عن هاتف "آيفون اس اي" الجديد

بشرى لعشاق الهواتف الذكية ، شركة كشفت أخيرا الستار عن منتجها الجديد من الهواتف الذكية i phone SE صاحب الشاشة العملاقة التي تجسد الواقع وتريح العين بالنظر إليها.

عند الاستيقاظ من النوم، يميل البعض إلى النظر مباشرة إلى شاشات هواتفهم المحمولة سواء كان لرؤية الساعة أو لإيقاف المُنبه أو لرؤية ما فاتهم من الأخبار الليلية، غير أن كثير من المحللين والأطباء حذروا من الأشعة التي تخرج من الهواتف الذكية وتصيب العين مباشرة.. شركة آبل وجدت الحل في تصنيع هواتف ذكية جديدة ذات الشاشات OLED المريحة للعين والتي تشع بالوميض المناسب لإضاءة المكان.

ثلاثة نماذج جديدة لهاتف الآيفون الذكي من المقرر إطلاقها في الأسواق غضون العام 2018.

نموذج منهم سيستبدل الآيفون اس الذي لم يلق رواجا لدى عشاق الشركة.

شاشة OLED

ولم يتمتع أي هاتف آيفون بخاصية الشاشة OLED سابقا، فالهاتف الجديد سيكون الأول والفريد من نوعه في الأسواق. وسيتمتع بشاشة يصل حجمها إلى 6.5 بوص.

شاشة ال OLED أدق من جميع شاشات الحواسب والتلفاز، لذا تعتقد الشركة أن دقة وواقعية الصورة من المرجح أت تجذب عددا كبيرا من العملاء.

الشحن عن بعد

وهذا ليس كل شيء فالهاتف الجديد سيتمتع أيضا بخاصية الشحن اللاسلكي، فبدلا ما تتجول دائما بشاحن كهربائي أو أن تضع شاحنا بشكل دائم في سيارتك ستتمكن من شحن هاتفك عن بعد عند الحاجة لذلك.

التعرف على ملامح الوجه

التعرف على ملامح الوجه، بدون كلمة سر أو بصمة إصبع سيصبح وجهك هو كلمة سرك لتتعامل أنت وهاتفك في سرية تامة.

وهناك الكثير من المميزات الجديدة التي لم تكشف الشركة عنها بعد خصوصا بعد ما تراجعت مبيعاتها للعام 2017 الذي لم يحقق النجاح المتوقع.