قالت صحيفة بيلد الألمانية إن محكمة عراقية قضت بسجن مراهقة ألمانية عرَفتها بليندا دبليو لمدة ست سنوات بتهمتي الانضمام لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ودخول العراق بشكل غير قانوني.
محكمة عراقية تحبس مراهقة ألمانية ست سنوات لانضمامها لداعش
وتم القبض على الفتاة، البالغ عمرها 17 عاماً، في تموز/يوليو الماضي إثر تحرير القوات العراقية لمدينة الموصل من قبضة قوات مايعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.
محكمة عراقية تحبس مراهقة ألمانية ست سنوات لانضمامها لداعش
وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن السفارة الألمانية ببغداد حضروا محاكمة المراهقة البالغ عمرها 17 عاماً.
وتنحدر ليندا من بلدة بولسنيتز بمقاطعة ساكسونيا الألمانية، وجرت محاكمتها بمحكمة عراقية للأحداث نظراً لصغر سنها.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان إن المخابرات الألمانية تبذل جهوداً حثيثة حتى تقضي ليندا العقوبة في بلادها، وذلك على الرغم من عدم وجود اتفاقيات لتسليم المجرمين بين ألمانيا والعراق.
وتم القبض على ليندا في شهر تموز/يوليو الماضي إبان تحرير القوات العراقية لمدينة الموصل من قبضة داعش.
واختفت ليندا من ألمانيا منذ حوالي عام بعدما جندها مقاتلو داعش عبر الإنترنت.