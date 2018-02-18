قال وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز طلب من الإدارة الأمريكية توجيه ضربة عسكرية لإيران عام 2013.
جون كيري: الملك عبد الله طلب من الولايات المتحدة ضرب إيران
وزير خارجية الولايات المتحدة السابق قال إن القلق العربي تجاه طهران بلغ ذروته عام 2013.
جون كيري: الملك عبد الله طلب من الولايات المتحدة ضرب إيران
وجاءت تصريحات كيري أثناء فعاليات مؤتمر الأمن بميونخ، حيث قال إن المخاوف العربية تجاه طهران وصلت إلى أوجها آنذاك، حيث كانت إيران على وشك إكمال برنامجها النووي.
وقال كيري إن رد واشنطن جاء بالرفض نظراً لفوات الأوان، حيث كانت إيران على بعد شهرين من استكمال دورة الوقود النووي ولم تكن الضربة الأمريكية ستردعها عن استكمال البرنامج.
ووقعت كل من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا على اتفاقية لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل إيقاف الأخيرة لبرنامجها النووي عام 2015.
ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعديل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.