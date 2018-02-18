النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحطم من جديد أرقاما قياسية في مسابقة الدوري الإسباني.
ميسي ملك التمريرات.. بات أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الليغا
أخطأ من أعتقد أن هواية ليونيل ميسي المفضلة هي كرة القدم ... هوياته الحقيقية هي تحطيم الأرقام القياسية على جميع الأصعدة الكروية
ميسي ملك التمريرات.. بات أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الليغا
النجم سبق ومتعنا كثيرا بأهدافه الساحقة ولكن في هذه المرة استخدم ميسي تكتيكا جديدا فأصبح صانعا للأهداف وليس الهداف.
اللاعب الذكي الملقب ب"بالبرغوث" بات أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.
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147 تمريرة تعادل بها ليونيل ميسي مع نجم التمريرات لفريق ريال مدريد ميشيل.
وخلال الموسم الحالي صنع ميسي 11 هدفا، ويبدو أنه في طريقه لمعادلة أفضل رقم شخصي له، والذي حققه في موسم 15-2014 عندما صنع 19 هدفا لرفاقه في الفريق.