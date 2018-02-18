شاهد.. حرب كلامية بين إيران وإسرائيل في مؤتمر ميونخ

""المتهمون بالباطل لا يمكن أن ترفع ضدهم أكثر من دعوى في بلدان مختلفة، أعلم أن الأمر يصعب تصديقه، خصوصا لدى الجاليات الفرنسية المسلمة ولكن لا يمكننا أن نفعل كالنعام (ندفن رؤوسنا في التراب)، سوف يتم سجنه لفترة ما وهذا على الأرجح هو العدل""

ربيعة شودري محامية أمريكية