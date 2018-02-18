قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "إيران هي أكبر تهديد للعالم" وإن حكومته ستواصل جهودها من "أجل منع إقامة وجود عسكري دائم للإيرانيين في سوريا" مهدداً من أن بلاده "ستتحرك ضدّ إيران إذا لزم الأمر وليس ضدّ وكلائها فحسب".
شاهد.. حرب كلامية بين إيران وإسرائيل في مؤتمر ميونخ
أمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بقطعة قال إنها من بقايا الطائرة من دون طيّار التي انطلقت من سوريا في الأسبوع الماضي وأسقطها الجيش الإسرائيلي. وأجابه ظريف ليس لدي وقت لهذه التفاهات ..
شاهد.. حرب كلامية بين إيران وإسرائيل في مؤتمر ميونخ
Point of view
مداخلة نتنياهو في ميونخ حول إيران "سيرك كاريكاتيري"وزير الخارجية الإيراني
وأضاف نتنياهو "لن نسمح للنظام الإيراني بلف حبل الإرهاب حول عنقنا".
وفي كلمة له خلال مؤتمر الأمن في ميونخ رفع نتنياهو ما قال عنه "قطعة من الطائرة الإيرانية من دون طيّار التي تمّ إسقاطها الأسبوع الماضي فوق الجولان" متوجّهاً إلى وزير الخارجية الإيراني جواد قائلاً "لا تختبروا عزم إسرائيل".
محمد جواد ظريف لنتنياهو: "فكرة أن إسرائيل لا تُقهر تداعت"
رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا إن إسقاط طائرة إسرائيلية مقاتلة بعد قصفها موقعا إيرانيا في سوريا حطم "ما يعرف باستعصاء إسرائيل على القهر".
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واتهم ظريف إسرائيل، أمام مؤتمر ميونخ، بارتكاب أعمال انتقام جماعية والتوغل اليومي في سوريا ولبنان.
ووجه ظريف بدوره الحديث لنتنياهو معلقا على إسقاط الطائرة الإسرائيلية في العاشر من فبراير/شباط:
"خطابك برمته كان يحاول تفادي القضية... ما حدث في الأيام القليلة الماضية يمثل انهيارا لما يعرف باستعصاء إسرائيل على القهر".