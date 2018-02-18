انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل فلسطيني يشكو فيه من ظروف الاحتلال التي تحرم أطفال القدس من أبسط حقوقهم على حد قوله.
شاهد: طفل فلسطيني يطالب العالم بمساندة أطفال القدس
الطفل اكتسب تعاطف رواد مواقع التواصل نظراً للفصاحة التي يتحدث بها رغم صغر سنه.
شاهد: طفل فلسطيني يطالب العالم بمساندة أطفال القدس
واكتسب الطفل زياد الفاخوري تعاطف متابعي مواقع التواصل نظراً للفصاحة التي يتحدث بها رغم صغر سنه، كما أنه وجه رسالة قوية عجز الكثير من البالغين عن البوح بها.
وناشد الفاخوري أصحاب الضمائر الحية في سائر أركان العالم بمساندة أطفال القدس.
وانتشرت سابقاً عدة فيديوهات للفاخوري ينتقد فيها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.