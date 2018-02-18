قال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار السعودية إن نساء المملكة لم يعدن بحاجة لموافقة ولي الأمر الذكر لإقامة أعمال تجارية خاصة بهن.
السعودية تسمح للنساء بإقامة أعمال تجارية دون موافقة ولي الأمر
القرار يأتي ضمن حزمة من التدابير السياسية والاجتماعية التي تنتهجها السعودية من أجل تحرير المرأة وزيادة مساهمتها في الحياة العملية.
السعودية تسمح للنساء بإقامة أعمال تجارية دون موافقة ولي الأمر
وأعلن المتحدث عبد الرحمن الحسين عن القرار عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وفُرض سابقاً على النساء الحصول على موافقة من الأب أو الزوج أو الأخ قبل إقامة أعمال تجارية خاصة بهن.
ويأتي القرار ضمن حزمة من السياسات التي تنتهجها السعودية من أجل تحرير المرأة وزيادة مساهمتها في الحياة العملية.
الدوري السعودي للمحترفين بحضور النساء على المدرجات
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وقامت السعودية بالسماح للسيدات بقيادة السيارات بعد عقود طويلة ظلت فيها القيادة حكراً على الرجال.
وأعلن مكتب المدعي العام السعودي مؤخراً عن الاستعانة بمحققات بدءاً من الشهر الجاري، كذلك خصصت المملكة 140 وظيفة بالمطارات السعودية للمتقدمات من النساء.