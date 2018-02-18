أعلنت قيادات كردية الأحد عن التوصل إلى اتفاق مع دمشق يسمح بدخول قوات النظام السوري إلى عفرين ابتداء من الاثنين.
أنباء عن توافق بين دمشق والأكراد لدخول قوات النظام إلى عفرين
مصادر كردية تتحدث عن توصل القيادات الكردية إلى اتفاق مع قوات النظام السوري لدخوله إلى عفرين
أنباء عن توافق بين دمشق والأكراد لدخول قوات النظام إلى عفرين
وكالة "رووداو" الكردية نقلت عن قيادي كردي في حزب الوحدة الديمقراطي تصريحه حول دخول الجيش السوري إلى عفرين قائلا إن الهدف من دخول المدينة هو حمايتها والدفاع عنها.
وأجرت سابقا قوات سوريا الديمقراطية مفاوضات مع قوات النظام السوري، طبقا لتصريحات المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى عبدي.
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الأكراد يخشون دخول قوات الأسد إلى عفرين
وأشار عبدي إلى أن القوات الكردية تشترط انتشار قوات الأسد خارج المدينة وعلى حدودها، وهو ما رفضه النظام الذي طالب سابقا باستلام كافة المؤسسات في المدينة وفرض سيطرته عليها بشكل كامل.
مصادر إعلامية تابعة للنظام أشارت إلى إنشاء أول نقطة للنظام على مشارف عفرين قد تم بالفعل.
نقبل بجميع الخيارات عدا الاحتلال التركي
وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة من خلال هذه المحادثات، وموقف وحدات حماية الشعب الكردية منها، صرح قيادي في الوحدات الكردية: "تركيا هزمت عسكريا وتعاني من أزمة"، الأمر الذي دفعها إلى "استهداف البنية التحتية والآثار في عفرين".
وبدأت تركيا في الـ20 من يناير الماضي عملية عسكرية "تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "الدولة الاسـلامية داعـش" في عفرين شمال غربي ســوريا".