تعرف على أغرب خمسة أسباب دفعت بطائرات مدنية للهبوط الاضطراري

وقد يرى البعض أن تلك الحادثة الفريدة من نوعها لن تتكرر مرة أخرى، إلا أن تاريخ الطيران المدني عامر بحوادث عجيبة أدت إلى الهبوط الاضطراري لأسباب غريبة وغير متوقعة.

نستعرض معكم أبرز الحالات اللتي أدت إلى هبوط طائرات مدنية بشكل اضطراري:

خيانة زوجية

اضطر قائد طائرة قطرية متجهة من الدوحة إلى بالي بإندونيسيا للهبوط الاضطراري في الهند بعد شجار عنيف دار إثر اكتشاف زوجة لخيانة زوجها.

أغرب ما في الأمر كان الطريقة التي اكتشفت بها الزوجة الخيانة، حيث استخدمت بصمة إصبعه أثناء نومه على متن الرحلة للولوج إلى هاتفه وقراءة عدد من الرسائل التي أظهرت علاقة زوجها بامرأة أخرى.

تبوَل وسط المسافرين

حين أراد الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو استخدام المرحاض أثناء إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، طلب منه أفراد طاقم الطائرة الانتظار حتى يتم الإقلاع.

وهو ما رفضه ديبارديو، فقام بخلع سرواله والتبول بزجاجة فارغة وسط ذهول المسافرين.

تصرف ديبارديو دفع قائد الطائرة إلى الهبوط بباريس وطرد ديبارديو خارج الطائرة قبل استكمال رحلته إلى العاصمة الإيرلندية دبلن.

جيرار ديبارديو

ثعبان على طائرة مكسيكية

فوجئ ركاب إحدى الطائرات المكسيكية بخروج ثعبان ضخم من مقصورة الحقائب فقرر قائد الطائرة الهبوط بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تم استدعاء متخصصين في السيطرة على الحيوانات لاستخراج الثعبان.

غناء صاخب

لم تتوقف إحدى المسافرات على متن طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى نيويورك عن الغناء الصاخب لأغنية I will always love you للمطربة الأمريكية الراحلة ويتني هيوستن بشكل عجز معه المسافرون عن استكمال الرحلة.

قرر قائد الطائرة الهبوط بمطار مدينة كانساس وتم طرد المسافرة من على متن الرحلة.

ويتني هيوستن

قيادة عربة المأكولات

قرر قائد طائرة هندية متجهة من دبي إلى مدينة كوجيكودا الهبوط بمدينة مومباي بعدما قام أحد المسافرين بركوب العربة المخصصة لنقل المأكولات وقيادتها بممر الطائرة.

وقامت شرطة مومباي بالقبض على المسافر فور هبوط الطائرة بمطار المدينة.