انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحقيقات بشأن تورط عناصر روسية في نتائج الانتخابات التي فاز بها عام 2016.
ترامب: الروس يضحكون علينا
الرئيس الأمريكي يعتقد أن التحقيق في تورط عملاء روس في التأثير على نتائج الانتخابات يحقق مصالح الدول المعادية للولايات المتحدة الأمريكية.
ترامب: الروس يضحكون علينا
ووجهت هيئة المحلفين الاتحادية الأمريكية اتهامات إلى 13 مواطناً روسياً وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات والعمليات السياسية الأمريكية.
وقال ترامب يوم الأحد في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لو كانت روسيا تسعى لإحداث شقاق وتعطيل وفوضى بالولايات المتحدة الأمريكية، فلقد حققت نجاحاً لم تحلم به بسبب ما أحدثته لجنة التحقيق من كراهية بين الأحزاب الأمريكية".
وأضاف: "إنهم يضحكون علينا في موسكو".
وأوضح ترامب موقفه من الاتهامات، حيث قال إنه لربما تدخلت روسيا أو الصين أو أي دولة أخرى بالعملية الانتخابية الأمريكية، إلا أن ذلك لم يتم بالاتفاق مع حملته الانتخابية.
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