صحفية ال AS الإسبانية نقلت عن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بطل العالم في للعام 1998 ومدرب نادي ريال مدريد الإسباني تفكيره في الرحيل عن صفوف المرينجي.
زيدان "مُرهق" ويفكر في الرحيل عن ريال مدريد
أنا مرهق حقا ولا أريد التفكير .. أنتظر نهاية الموسم .. زيدان
زيدان "مُرهق" ويفكر في الرحيل عن ريال مدريد
Point of view
أعيش اليوم بيومه ولا أفكر في الغد.. أريد أن نصل إلى نهاية الموسم.. لا رغبة لي في الحديث عن أي شئ آخر.. أنا متعب جدامدرب نادي ريال مدريد
بعد ما نجح أسطورة فرنسا السابق في كسب الرهان وإيصال فريقه إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين صرح أنا مُرهق.
وكعادته، لم يبتسم الحظ كثيرا للفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، فقد واجه النادي الملكي تخبطات عديدة، هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني، أو فيما يخص خروج النادي من كأس ملك إسبانيا على يد ليغانيس.
وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن زيدان أخبر المقربين منه بأنه يفكر في الرحيل عن ريال مدريد بغض النظر عن نتائجه مع المرينجي آخر هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة أن بالرغم من تجديد عقد زين الدين زيدان مع الفريق حتى عام 2020، إلا أن المدرب قد وضع مسألة رحيله ضمن الأشياء التي سيفكر بها عقب نهاية الموسم.
اقرأ أكثر: زيدان يتحمل مسؤولية تراجع أداء ريال مدريد
ريال مدريد يفوز بلقب بطل العالم للأندية وأول فريق يحتفظ باللقب
زيزو يؤكد تجديد عقده مع الملكي