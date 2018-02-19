خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" الذي جرت فعالياته الأحد بلندن، حصد فيلم "ثري بيلبوردز" أو"لافتات الانتقام" حصة الأسد من الجوائز. وشهد الحفل حملة لحقوق النساء في صناعة الترفيه.
فيلم "لافتات الإنتقام" يحصد خمس جوائز بافتا
"ثري بيلبوردز" أو"لافتات الإنتقام" يحصد حصة الأسد في جوائز بافتا
فيلم "لافتات الإنتقام" يحصد خمس جوائز بافتا
وفاز الفيلم بخمس جوائز، وهي على التوالي جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل ممثلة التي كانت من نصيب فرانسيس مكدورماند وجائزة أفضل ممثل ثانوي والتي كانت من نصيب سام روكويل، في حين حصل كاتب الفيلم ومخرجه مارتن ماكدوناه على جائزة أفضل سيناريو أصلي. كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم بريطاني.
ويتناول الفيلم قصة أم تقوم بشراء ثلاث لوحات اعلانية للفت انتباه الناس الى مأساتها بعد أن تفشل الشرطة المحلية في التوصل إلى قاتل ومغتصب ابنتها.
وفاز المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "ذا شيب أوف ووتر".
كما توج الممثل البريطاني غاري أولدمان بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لدور رئيس الوزراء البريطاني ونيستون تشرشل في فيلم "الساعة الحالكة" فيما حصد الفيلم أيضا جائزة أفضل أفضل مكياج. وفازت أليسون جاني بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "آي، تونيا".
ونال فيلم الخيال العلمي "بليد رانر 2049" جائزتي أفضل تصوير للمصور روجر ديكينز وجائزة أفضل مؤثرات خاصة،