حكم قاضٍ ألماني بالسجن مع وقف التنفيذ بحق شاب عربي تعرّض لضرب مبرح أثناء محاولته سرقة حقيبة تحتوي مبلغ خمسة عشر ألف يورو.
محكمة ألمانية ترأف بحالة "لص عربي" تعرّض لضرب مبرح خلال عملية السرقة
قضت محكمة ألمانية، بالسجن مع وقف التنفيذ، بحق لصّ تعرض للضرب المبرح أثناء محاولته سرقة حقيبة يد تحتوي مبلغاً كبيراً من المال.
محكمة ألمانية ترأف بحالة "لص عربي" تعرّض لضرب مبرح خلال عملية السرقة
وذكرت صحيفة "ببلد" الألمانية أن الشاب العاطل عن العمل "أنيس. أ" حاول مع أحد أصدقائه سرقة الحقيبة، مشيرة إلى أن الشاب اللص معروف لدى الدوائر القضائية لامتلاكه سجلاً حافلاً بالسوابق الإجرمية.
وكان أنيس وصديقه تتبعا الألمانية بريجيت كونت البالغة من العمر60 عاماً، وهي صاحبة أحد المحال التجارية، وزوجها البالغ من العمر 59 عاماً، حتى وصلا أمام منزلهما، وعندها حاولا اللصان انتزاع الحقيبة التي تحوي إيرادات البيع، ليتدخل ابناهما البالغان من العمر 36 و 32 عامأً، وعندها لاذ اللصان بالفرار، وأثناء هرب الشاب أنيس، قامت سيارة بمحاولة دهسه، وخرج منها رجلان أوسعاه ضرباً، ثم تركاه ملقى على قارعة الطريق.
وأمام محكمة فنيغسن، اعترف الشاب أنيس بجرم السرقة، وعبر عن ندم، فيما ذكر محاميه أن موكله أصيب بجروح وكسور أثناء محاولته السرقة، واصفاً ما تعرف له (أنيس) بأنه "محاولة قتل".
الجدير بالذكر أن اللص أنيس لديه 14 سابقة جرمية، مما حدا بالقاضي إلى مخاطبته بالقول: "لديك سجل حافل.. أنت تظهر لنا بأن القضاء لا يهمك بتاتاً".