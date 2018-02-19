اندلع شجار دامٍ شارك فيه العشرات من السياح، بسبب قيام أحدهم بالدوس على طرف فستان فتاة بالخطأ، وقام بالاعتذار، إلا ان اعتذاره تم رفضه، وسرعان ما اندلع الشجار بين أقارب الرجل وأقارب الفتاة.
شاهد: رحلة سياحية بحرية تتحول إلى رحلة دامية
اندلع شجار عنيف على متن السفينة الإيطالية "كارنيفال ليغند" أثناء إبحارها برحلة سياحية في المحيط الهادئ قبالة سواحل أستراليا.
شاهد: رحلة سياحية بحرية تتحول إلى رحلة دامية
وسجل أحد ركاب السفينة لقطات فيديو يظهر فيها عراك عنيف شارك فيه نحو 30 شخصا من السياح وأدى إلى سقوط عدة جرحى.
وأنزل رجال أمن السفينة 23 فردا من عائلة واحدة قبالة السواحل الأسترالية شاركوا في الشجار.
وكانت السفينة "كارنيفال ليغند" تبحر في رحلة سياحية لمدة 10 أيام في المحيط الهادئ، وقالت امرأة كانت على متن السفينة إنها شاهدت خلال الرحلة سبعة شجارات.