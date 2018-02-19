كرّمت الدورة الثانية لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بمصر، والذي يُنظم برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة أيقونة الثورة الجزائرية، المناضلة جميلة بوحيرد.
تكريم المناضلة جميلة بوحيرد في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بمصر
تمّ تكريم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد في مصر بعد أن اختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اسمها كعنوان لدورته الثانية. ويأتي تكريم جميلة بوحيرد، لاعتبارها أيقونة ورمزا للنضال ضد الاستعمار حيث أعطت للعالم صورة مشرفة عن دور المرأة في الكفاح إلى جانب أخيها الرجل.
تكريم المناضلة جميلة بوحيرد في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بمصر
وخطفت المناضلة الكبيرة جميع الأضواء منذ وصولها إلى مطار الجزائر متجهة نحو مصر حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها داخل الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران حيث قدم لها طاقم الطائرة ورودا وكعكة تحمل صورتها وعلم الجزائر بمناسبة قدومها إلى مصر.
كما تمّ تكريم جميلة بوحيرد عند وصولها إلى مطار القاهرة الدولي حيث استقبلت بحفاوة كبيرة من قبل هيئة المطار ومصر للطيران قبل أن تنتقل إلى مدينة أسوان لحضور فعاليات الدورة الثانية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
من جهته قام المجلس القومي للمرأة، الراعي الرسمي لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بتنظيم حفل تكريمي للمناضلة الجزائرية حضرته عدة شخصيات سياسة وثقافية فاعلة في المجتمع المصري، وأكدت جميلة بوحيرد بالمناسبة: "إن الشعب المصري شعب عظيم وكريم"، مضيفة أنها تتذكر دائما تضامن الشعب المصري مع قضية الشعب الجزائري وثورته ضد الاحتلال الفرنسي، وتكريمها من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتعتبر جميلة بوحيرد، من المناضلات اللاتي اهتز لهنّ العالم على خلفية دورها ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، فقد بدأت حياتها في النضال ضد الفرنسيين وهي بالعشرين من عمرها.
وانخرطت جميلة بوحيرد إلى حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري للنضال ضد الاحتلال الفرنسي في العام 1954 ثم التحقت بصفوف الفدائيين، لتكون في الصفوف الأولى للفدائيات اللاتي زرعن القنابل في أهداف الاستعمار الفرنسي. وأصبحت مطاردة من قبل السلطات الاستعمارية حيث ألقي عليها القبض وحكم عيها بالإعدام، ولكن شاء القدر ألاّ ينفذ الحكم وأطلق سراحها عقب استقلال الجزائر.